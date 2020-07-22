Статья была опубликована 14 июля. В ней Сивков назвал сутью концепции ведения войны, которой придерживаются власти Соединенных Штатов Америки, внезапное нападение без объявления войны, без применения ядерного оружия, но с массированным применением высокоточных крылатых и баллистических ракет, с тем, чтобы молниеносно парализовать противника.

Военная концепция США предполагает поражение важнейших военных, политических и экономических объектов противника, в результате чего тот лишается возможности нанести ответный удар, а его экономическая система разрушается. Также она предполагает отсутствие значимых потерь американского личного состава.