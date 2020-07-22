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США могут нанести по России парализующий удар 

Артём Кульша 14 минут назад
Военная концепция США предполагает молниеносный парализующий удар. Об этом военный эксперт Константин Сивков написал в статье для «Военно-промышленного курьера».
Статья была опубликована 14 июля. В ней Сивков назвал сутью концепции ведения войны, которой придерживаются власти Соединенных Штатов Америки, внезапное нападение без объявления войны, без применения ядерного оружия, но с массированным применением высокоточных крылатых и баллистических ракет, с тем, чтобы молниеносно парализовать противника.
Военная концепция США предполагает поражение важнейших военных, политических и экономических объектов противника, в результате чего тот лишается возможности нанести ответный удар, а его экономическая система разрушается. Также она предполагает отсутствие значимых потерь американского личного состава.
«В результате такого удара может быть уничтожено 80-90% ядерного потенциала России, частично дезорганизована система государственного и военного управления, подавлена или ослаблена система ПВО», — отметил Сивков.
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Оружие , Армия , Видео , Константин Сивков , США
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