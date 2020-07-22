Экстренная операция: Антонов перестал выходить на связь

Друг Юрия Антонова, бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что музыкант перестал выходить на связь. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам Ковалева, он начал звонить Антонову после новостей о госпитализации.
«Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел… Уже забыл когда. Коронавирус же», — рассказал он.
Как писал «Рамблер», 21 июля СМИ сообщили о госпитализации Антонова в одну из московских клиник. По предварительным данным, ему прооперировали ногу, музыкант чувствует себя хорошо.
Ковалев рассказывал, что примерно год назад музыкант перенес операцию на колене.