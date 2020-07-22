Экстренная операция: Антонов перестал выходить на связь

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По словам Ковалева, он начал звонить Антонову после новостей о госпитализации.

«Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел… Уже забыл когда. Коронавирус же», — рассказал он.

Как писал «Рамблер», 21 июля СМИ сообщили о госпитализации Антонова в одну из московских клиник. По предварительным данным, ему прооперировали ногу, музыкант чувствует себя хорошо.

Ковалев рассказывал, что примерно год назад музыкант перенес операцию на колене.