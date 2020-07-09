Пока вы не уснули: россиянам предрекли четырехдневную рабочую неделю 

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Стало известно о тяжких преступлениях Фургала
Следователи проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, на причастность к другим тяжким преступлениям
Раскрыты детали плана по открытию границ России
Роспотребназдор предложил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение на первом этапе.
Сафронов назвал причин
Советник главы «Роскосмоса» по информационной политике, бывший журналистИван Сафронов связал свой арестс журналистской деятельностью.
Россиян предложили равномерно расселить по стране
Регионы России станут богаче, если расселить население страны равномерно. Об этом заявил бизнесмен Константин Малофеев.
На Украине объяснили окончательную потерю Крыма
Украина уже потеряла Крым и теряет Донбасс из-за действий властей страны. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Разговор Путина и Порошенко попал в Сеть
Президент России Владимир Путин не знает, как официально называется праздник Первого мая, и считает Украину интересной и красивой страной.
Вода для Крыма: Херсон обратился к Зеленскому
Сегодня состоялась очередная сессия Херсонского городского совета. На повестке дня стоял вопрос об обращении к Зеленскому, Шмыгалю и парламенту о недопустимости возобновления подачи воды в Крым.
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей
Суд Хамовнического района столицы постановил взыскать с актера Михаила Ефремова, который проходит обвиняемым по резонансному делу о ДТП, 117 тысяч рублей задолженности по транспортному налогу.
Соловьев заявил о смерти Родченкова
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, возможно, умер.
Медведев рассказал о введении «четырехдневки»
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в скором времени возможен переход на гибкий рабочий график, в том числе и на четырехдневную рабочую неделю.