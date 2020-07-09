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Пока вы не уснули: россиянам предрекли четырехдневную рабочую неделю 

Сергей Василенок 53 минуты назад
Пока вы не уснули: россиянам предрекли четырехдневную рабочую неделю
Фото: ТАСС
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В мире , Дмитрий Медведев , Григорий Родченков , Михаил Ефремов , Константин Малофеев , Иван Сафронов , Анна Герман , Сергей Фургал , Владимир Путин , Роскосмос , Совет безопасности РФ , Верховная Рада , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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