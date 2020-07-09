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Появилась запись разговора Путина и Порошенко 

Артём Кульша и ещё 19 33 минуты назад
Президент России Владимир Путин не знает, как официально называется праздник Первого мая, и считает Украину интересной и красивой страной. Об этом, как сообщает издание «Страна.ua», он сам заявил в ходе телефонного разговора с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
В мае, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обвинил Порошенко в коррупции и государственной измене и опубликовал записи его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, якобы свидетельствующие об этом.
Порошенко поругался с депутатом
Сегодня Деркач опубликовал еще ряд записей разговоров Порошенко. На одной из них тот разговаривает с Путиным 30 апреля 2015 года. На ней президенты сначала обсуждают ситуацию в Донбассе, например, то, что западные партнеры Украины без энтузиазма относятся к возможности введения туда миротворцев, считая это российской ловушкой.
После этого Порошенко поздравил Путина с праздником Первого мая и спросил, как тот официально называется в России.
«Да хрен его знает!» — ответил Путин, рассмешив Порошенко.
Следом президент России сообщил, что 1 мая будет вручать медали «Героев труда», а затем спросил, справляется ли Порошенко с ситуацией внутри Украины. Тот заверил, что справляется, и высказал мнение, что длинной очереди желающих сменить его в должности президента нет.
«Зря вы так думаете! Украина — это интересная и красивая страна», — заявил Путин.
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Политика , Видео , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Путин , Верховная Рада
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