Сегодня Деркач опубликовал еще ряд записей разговоров Порошенко. На одной из них тот разговаривает с Путиным 30 апреля 2015 года. На ней президенты сначала обсуждают ситуацию в Донбассе, например, то, что западные партнеры Украины без энтузиазма относятся к возможности введения туда миротворцев, считая это российской ловушкой.

После этого Порошенко поздравил Путина с праздником Первого мая и спросил, как тот официально называется в России.

«Да хрен его знает!» — ответил Путин, рассмешив Порошенко.

Следом президент России сообщил, что 1 мая будет вручать медали «Героев труда», а затем спросил, справляется ли Порошенко с ситуацией внутри Украины. Тот заверил, что справляется, и высказал мнение, что длинной очереди желающих сменить его в должности президента нет.