Советник главы «Роскосмоса» по информационной политике, бывший журналист Иван Сафронов связал свой арест с журналистской деятельностью. Об этом пишет «Коммерсант».
«Прессуют за заметки», — сказал Сафронов своему адвокату Олегу Елисееву.
О каких именно материалах может идти речь, Сафронов пытается выяснить.
«Коммерсант» отмечает, что в СИЗО у Сафронова нет доступа к своим публикациям, поэтому он пытается вспомнить и проанализировать все материалы.
Эту версию решил проверить и Союз журналистов России.
Организация направила обращение на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой сообщить, связано ли дело против Сафронова с его профессиональной деятельностью.
Как сообщал «Рамблер», 7 июля стало известно о задержании Сафронова по делу о госизмене. В ФСБ считают, что он передавал спецслужбе одной из стран НАТО данные, составляющие государственную тайну. Вину Сафронов отрицает.
Сафронов стал стал советником главы «Роскосмоса» в мае. До этого он работал в «Коммерсанте» (в том числе представлял газету в президентском пуле) и «Ведомостях», писал о космической промышленности, оборонно-промышленном комплексе и военном сотрудничестве. В Роскосмосе, по словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, Сафронов не имел доступа к закрытой информации.
Адвокаты Сафронова заявляли, что их подзащитного подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что дело против Сафронова не связано с журналистской деятельностью.