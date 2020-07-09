«Прессуют за заметки», — сказал Сафронов своему адвокату Олегу Елисееву.

О каких именно материалах может идти речь, Сафронов пытается выяснить.

«Коммерсант» отмечает, что в СИЗО у Сафронова нет доступа к своим публикациям, поэтому он пытается вспомнить и проанализировать все материалы.

Эту версию решил проверить и Союз журналистов России.

Организация направила обращение на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой сообщить, связано ли дело против Сафронова с его профессиональной деятельностью.

Как сообщал «Рамблер», 7 июля стало известно о задержании Сафронова по делу о госизмене. В ФСБ считают, что он передавал спецслужбе одной из стран НАТО данные, составляющие государственную тайну. Вину Сафронов отрицает.

Сафронов стал стал советником главы «Роскосмоса» в мае. До этого он работал в «Коммерсанте» (в том числе представлял газету в президентском пуле) и «Ведомостях», писал о космической промышленности, оборонно-промышленном комплексе и военном сотрудничестве. В Роскосмосе, по словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, Сафронов не имел доступа к закрытой информации.

Адвокаты Сафронова заявляли, что их подзащитного подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.