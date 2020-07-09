Вода для Крыма: Херсон обратился к Зеленскому 

Украина не должна поставлять воду в Крым. С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной раде, как сообщает издание «Крым. Реалии», выступит Херсонский городской совет.
Сегодня состоялась очередная сессия Херсонского городского совета. На повестке дня стоял вопрос об обращении к Зеленскому, Шмыгалю и парламенту о недопустимости возобновления подачи воды в Крым.
«Поить оккупантов недопустимо!» — заявил депутат Сергей Волошинов перед голосованием.
В итоге парламентарии поддержали обращение большинством голосов: 32 проголосовали «за», 10 — воздержались.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины перестали подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу. В марте 2020-го Шмыгаль заявил, что Украина будет готова возобновить поставку воды на полуостров в случае необходимости или гуманитарной угрозы.
На прошлой неделе командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия может сделать попытку прорваться на юг Херсонской области Украины, чтобы пустить воду в Северо-Крымский канал. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это абсолютной глупостью.