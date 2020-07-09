По его словам, благосостояние регионов зависит от политики распределения средств, но регионов-доноров в России мало, а регионов-реципиентов много. Преодолеть эту ситуацию можно, если перестать вытягивать лучшие силы страны в Москву.

Предприниматель напомнил о существовании программы дальневосточного гектара. Он выразил уверенность, что она не сработала, и высказал мнение, что властям следовало платить больше, чтобы люди захотели переехать на Дальний Восток.

Малофеев предложил распространить программу дальневосточного гектара на всю Россию и выдавать по гектару земли семьям с обязательством построить там дом и переселиться туда в течение трех лет.

Также он предложил разделить страну по степени привлекательности и, к примеру, доплачивать за переезд на Дальний Восток, брать деньги за переезд в Московскую область, а в Поволжье выдавать землю бесплатно.