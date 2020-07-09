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Россиян захотели расселить по стране 

Артём Кульша 9 минут назад
Регионы России станут богаче, если расселить население страны равномерно. Об этом бизнесмен Константин Малофеев заявил изданию «Ура.ру».
По его словам, благосостояние регионов зависит от политики распределения средств, но регионов-доноров в России мало, а регионов-реципиентов много. Преодолеть эту ситуацию можно, если перестать вытягивать лучшие силы страны в Москву.
Предприниматель напомнил о существовании программы дальневосточного гектара. Он выразил уверенность, что она не сработала, и высказал мнение, что властям следовало платить больше, чтобы люди захотели переехать на Дальний Восток.
Малофеев предложил распространить программу дальневосточного гектара на всю Россию и выдавать по гектару земли семьям с обязательством построить там дом и переселиться туда в течение трех лет.
Также он предложил разделить страну по степени привлекательности и, к примеру, доплачивать за переезд на Дальний Восток, брать деньги за переезд в Московскую область, а в Поволжье выдавать землю бесплатно.
«Так можно расселить всю страну», — убежден предприниматель.
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Общество , Видео , Константин Малофеев
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