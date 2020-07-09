Раскрыты детали плана по открытию границ России 

Михаилом Орловым, Роспотребназдор предложил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение на первом этапе. Об этом со ссылкой на документ, подписанный заместителем руководителя Роспотребнадзора сообщает TourDom.ru.

«Рамблер» писал, что 27 марта из-за пандемии COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.

По данным TourDom.ru, в документе, который оказался в распоряжении редакции, отмечается, что Роспотребнадзором была проведена оценка эпидемиологической ситуации и всем критериям соответствуют: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

«Данные страны можно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе», — подчеркивается в письме.

Ранее в оперштабе по предупреждению распространения коронавируса в России поддержали идею возобновления международного авиасообщения в два этапа. Минтранс до 13 июля намерен оценить готовность аэропортов России, пишет ТАСС.

«До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D «Шереметьево» будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты. Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

При этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой один из источников на рынке сообщила , что правительство поручило профильным ведомствам сформировать перечень стран, с которыми возможно возобновление международного авиасообщения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

«Помимо эпидобстановки, будет важен принцип взаимности. То есть воздушное авиасообщение будет открыто только с теми странами, которые будут готовы принимать россиян», — отметили в АТОР.

При этом эксперты, опрошенные изданием уверены, что об открытии зарубежных направлений будет объявлено уже в июле. Для того, чтобы заполнить первые рейсы авиакомпаниям необходимо как минимум три недели продаж.