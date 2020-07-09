Украина навсегда потеряла Крым

Герман высказала мнение, что Украина не выполняет Минские соглашения, а жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР понимают, что в неродной стране больше защиты и уверенности в завтрашнем дне, чем в родной.

«Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться в Украину, в страну, которая не дает им воды в летнюю жару. В то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, не дает воды», — подчеркнула она.

Анна Герман напомнила об украинской традиции оставлять посуду у колодца, чтобы любой прохожий, даже чужой человек, мог зайти и напиться, и подчеркнула, что «своим соотечественникам в Крыму» воды не дают и хотят, чтобы люди вернулись.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В том же году Киев перекрыл подачу в Крым воды из Херсонской области.