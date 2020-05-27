Пока вы не уснули: Эрдоган применил российский сценарий 

Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
Взрыв произошел в турецкой колонне возле населенного пункта Гассания в сирийской провинции Идлиб.
России предрекли глубокую депрессию
Россия стоит на грани глубокой экономической депрессии и резкого падения ВВП из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
«Удар в лицо»: Украина обрушилась на Германию из-за РФ
Призывы снять санкции против России — удар в лицо украинцам. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил немецкому изданию Potsdamer Neueste Nachrichten.
Москвичам разрешат гулять по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах в тестовом режиме разрешить москвичам прогулки.
На Украине предъявили России новое обвинение
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заподозрил Россию в подготовке военных провокаций.
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Главной целью российского подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон» являются Соединенные Штаты, заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
"Эрдоган применил российский сценарий в Ливии"
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы — ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США.
В конфликте США и Китая нашли угрозу для России
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал, что «мощный» ответ Трампа Китаю из-за ситуации с Гонконгом может спровоцировать очередной кризис.
Раскрыты масштабы строительного провала в России
В апреле темпы строительства жилых домов в России снизились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора отчёте.
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса.