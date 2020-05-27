Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Эрдоган применил российский сценарий 

Сергей Василенок 1 час назад

Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне

Взрыв произошел в турецкой колонне возле населенного пункта Гассания в сирийской провинции Идлиб.

России предрекли глубокую депрессию

Россия стоит на грани глубокой экономической депрессии и резкого падения ВВП из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

«Удар в лицо»: Украина обрушилась на Германию из-за РФ

Призывы снять санкции против России — удар в лицо украинцам. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил немецкому изданию Potsdamer Neueste Nachrichten.

Москвичам разрешат гулять по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах в тестовом режиме разрешить москвичам прогулки.

На Украине предъявили России новое обвинение

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заподозрил Россию в подготовке военных провокаций.

Названо «обнуляющее» США российское супероружие

Главной целью российского подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон» являются Соединенные Штаты, заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Эрдоган применил российский сценарий в Ливии"

Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы — ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США.

В конфликте США и Китая нашли угрозу для России

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал, что «мощный» ответ Трампа Китаю из-за ситуации с Гонконгом может спровоцировать очередной кризис.

Раскрыты масштабы строительного провала в России

В апреле темпы строительства жилых домов в России снизились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора отчёте.

Мишустин предложил помощь безработным россиянам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса.
Комментарии 22
В мире , Видео , Александр Михайлов , Павел Климкин , Сергей Собянин , Михаил Мишустин , Андрей Мельник , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Идлиб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации
Экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
«Крым не ваш»
«Крым не ваш»
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
01:03
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Шоу-бизнес
Кадыров ответил на слухи о болезни
00:03
Кадыров ответил на слухи о болезни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение