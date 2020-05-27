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Москвичам разрешат гулять по графику 

РИА «ФедералПресс» и ещё 30 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в президентом России Владимиром Путиным. На мероприятии он сообщил, что власти столицы собираются разрешить жителям гулять, но пока только в тестовом режиме. Он уточнил, что будет введен специальный график.
По мнению мэра, это решение «очень непростое». Собянин поделился переживаниями, что после этого на улицах столицы будет примерно столько же народу, как на первомайской демонстрации.
«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — уточнил глава Москвы.
«ФедералПресс» напоминает, что с 1 июня в Москве могут открыть всю непродовольственную торговлю. На встрече с Путиным Собянин предложил открыть магазины непродовольственных товаров.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Владимир Путин , Правительство Москвы , ФедералПресс
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