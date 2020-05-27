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Названо «обнуляющее» США российское супероружие 

Lenta.ru 1 час назад
Главной целью российского подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон» являются Соединенные Штаты, заявил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
По его словам, ядерное супероружие должно держать «под прицелом» береговую линию «нашего возможного противника».
«Учитывая возможности аппарата, речь идет о прибрежных территориях США», — сказал комментатор.
Михайлов добавил, что «Посейдон» способен «обнулить» любую береговую оборону любого противника. «Заряд такой мощности способен нанести непоправимый ущерб восточному или западному побережью США и его населению», — отметил директор.
В мае РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщили, что «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года.
В феврале 2019 года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.
Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».
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Армия , Видео , Оружие , Александр Михайлов , Владимир Путин , Министерство обороны , газета "Известия" , РИА Новости , США
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