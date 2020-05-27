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Ответ Трампа аукнется всему миру. В РАН оценили последствия конфликта Китая и США 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН рассказал, что «мощный» ответ Трампа Китаю из-за ситуации с Гонконгом может спровоцировать очередной кризис.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают над «мощным» ответом на действия Китая в отношении Гонконга, он будет озвучен в ближайшие дни. Он заявил, что недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга и выразил сомнение, что в такой ситуации «вольный город» сможет оставаться международным финансовым центром.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН объяснил, что слишком жесткая реакция США на ситуацию в Гонконге может спровоцировать ответные действия Китая. В результате развал торговых связей принесет ущерб всей мировой экономике.
«Мы не можем знать, что имел в виду Трамп — политические, экономические санкции. А может, просто погрозил кулаком. Гонконг является на сегодняшний день территорией Китая. И агрессивные действия США могут оказаться вмешательством во внутренние дела других стран. Как если бы в Китае приняли какое-то решение насчет действий одного американского штата. Трамп может ввести разные санкции в отношении Китая. Опять ограничить китайский импорт в Америку и американский экспорт в Китай, объявить санкции в отношении ряда китайских банков, ограничить инвестиции Китая в США… Много чего может объявить. Но и Китай в ответ тоже может ответить. Самый надежный, хоть и жесткий способ — Китай может выбросить на мировой финансовый рынок американские долговые облигации, которых в Китае сейчас насчитывается, по оценкам экспертов, на сумму более триллиона долларов. Сразу произойдет обесценивание доллара со всеми соответствующими последствиями для американской и мировой экономики. Россию это тоже, увы, затронет», — добавил он.
На днях в Гонконге начались протесты против намерений Китая принять законопроект о безопасности бывшей британской колонии, который был внесен в повестку проходящей с 22 мая в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей. Более сотни человек, участвовавших в беспорядках, были задержаны.
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В мире , Азия , Видео , США , Андрей Островский , Дональд Трамп , РАН , Гонконг , Китай
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