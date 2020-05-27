Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне

Взрыв произошел в турецкой колонне возле населенного пункта Гассания в сирийской провинции Идлиб . Об этом сообщает Step News.

По данным агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных, один из них серьезно ранен в ногу. Источник агентства уточнил, что удар по колонне был нанесен во время полета российской и турецкой авиации над Идлибом.

#Syria #Idlib

It seems that this morning #Russia|n warplanes have airstriked a building (probably an ammo depot belonging to opposition groups) in al-Ghassaniyeh. pic.twitter.com/wNsP9AHhyq— MrRevinsky (@Kyruer) May 27, 2020 В свою очередь Twitter-аккаунт MrRevinsky опубликовал видеозапись удара и написал, что его нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) России. Уточняется, что это произошло впервые с начала действия режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. По одной из версий, российские самолеты ударили по складу с боеприпасами в пяти километрах от города Джиср-эш-Шугур.

Официального подтверждения этой информации нет.