Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКС России заподозрили в авиаударе в Идлибе 

Lenta.ru и ещё 5 16 минут назад
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
Фото: Reuters
Взрыв произошел в турецкой колонне возле населенного пункта Гассания в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Step News.
По данным агентства, в результате взрыва пострадали несколько военных, один из них серьезно ранен в ногу. Источник агентства уточнил, что удар по колонне был нанесен во время полета российской и турецкой авиации над Идлибом.
В свою очередь Twitter-аккаунт MrRevinsky опубликовал видеозапись удара и написал, что его нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) России. Уточняется, что это произошло впервые с начала действия режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. По одной из версий, российские самолеты ударили по складу с боеприпасами в пяти километрах от города Джиср-эш-Шугур.
Официального подтверждения этой информации нет.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Последние новости
Собянин заявил о следующих шагах выхода из ограничений по коронавирусу Собянин заявил о следующих шагах выхода из ограничений по коронавирусу На руке Кадырова заметили катетер На руке Кадырова заметили катетер Кремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину Кремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину
Комментарии 11
Армия , Африка , Войска , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Лоза ответил Кикабидзе
Лоза ответил Кикабидзе
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
07:56
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
Новости Москвы
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение