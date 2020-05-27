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«Удар в лицо»: в Украине обвинили Германию в сближении с РФ 

Артём Кульша 18 минут назад
Призывы снять санкции против России — удар в лицо украинцам. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил немецкому изданию Potsdamer Neueste Nachrichten.
На днях, как сообщал «Рамблер», министр земли Германии Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге назвала санкции против России из-за присоединения Крыма бессмысленными — они вредят Германии и не помогают Крыму — и призвала их отменить.
«Высказывание министра — удар в лицо украинцам», — заявил Мельник.
По его словам, крымчане днем и ночью на протяжении уже шести лет страдают от несправедливого российского режима, а жертвами похода России на Донбасс стали тысячи человек.
Дипломат назвал все это не каким-то мелким проступком, а военными преступлениями и неприкрытым нарушением международно-правовых норм.
Он напомнил Ланге, что Россия оккупировала 7% территории Украины, и выразил уверенность, что не оккупировала больше лишь благодаря санкциям. По этой причине Мельник назвал их сохранение вопросом выживания для Украины. Также он заявил об эффективности рестрикций в средне— и долгосрочной перспективе.
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В мире , Видео , Конфликты , Статьи , Андрей Мельник , Германия
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