На днях, как сообщал «Рамблер», министр земли Германии Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге назвала санкции против России из-за присоединения Крыма бессмысленными — они вредят Германии и не помогают Крыму — и призвала их отменить.

«Высказывание министра — удар в лицо украинцам», — заявил Мельник.

По его словам, крымчане днем и ночью на протяжении уже шести лет страдают от несправедливого российского режима, а жертвами похода России на Донбасс стали тысячи человек.

Дипломат назвал все это не каким-то мелким проступком, а военными преступлениями и неприкрытым нарушением международно-правовых норм.

Он напомнил Ланге, что Россия оккупировала 7% территории Украины, и выразил уверенность, что не оккупировала больше лишь благодаря санкциям. По этой причине Мельник назвал их сохранение вопросом выживания для Украины. Также он заявил об эффективности рестрикций в средне— и долгосрочной перспективе.