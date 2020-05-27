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России предрекли глубокий экономический кризис 

Алиса Селезнёва 5 минут назад
Россия стоит на грани глубокой экономической депрессии и резкого падения ВВП из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, перевод статьи которого опубликовало ИноСМИ.
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По подсчетам экспертов, реализация плана по спасению экономики России, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса, обойдется 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.
По прогнозам экономистов, самоизоляция в России продлится, по меньшей мере, до конца мая. Сокращение ВВП во втором квартале этого года ожидается на уровне 16%, что будет хуже показателей 1990-х годов, пишет Handelsblatt.
Издание также отмечает, что, несмотря на то, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение российского ВВП «всего» на 4,5% по итогам года, в долгосрочной перспективе Россия еще нескоро оправится от последствий пандемии коронавируса и падения цен на нефть, что станет серьезным вызовом для руководства страны.
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Общество , Видео , Европейский банк реконструкции и развития , InoSMI.Ru , Handelsblatt
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