Россия стоит на грани глубокой экономической депрессии и резкого падения ВВП из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, перевод статьи которого опубликовало ИноСМИ.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По подсчетам экспертов, реализация плана по спасению экономики России, «рухнувшей» из-за пандемии коронавируса, обойдется 2,6% ВВП или около 3,1 триллиона рублей.

По прогнозам экономистов, самоизоляция в России продлится, по меньшей мере, до конца мая. Сокращение ВВП во втором квартале этого года ожидается на уровне 16%, что будет хуже показателей 1990-х годов, пишет Handelsblatt.