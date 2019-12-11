Позитива не хватит: что ждет рубль
Курс рубля выглядит слишком крепким и скорее всего не сможет продержаться на этом уровне до конца года, считают аналитики «Российской газеты».
Меркель признала победу Путина
Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения переговоров «нормандской четверки» в Париже заявила, что президент России Владимир Путин «победил».
ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать
Юристы не хотят представлять Украину на публичных слушаниях по инциденту в Керченском проливе. Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.
В России предотвращен теракт
В Мурманске ФСБ задержала сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, который намеревался совершить теракт у здания местный властей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Корабль РФ заподозрили в охоте за авианосцем США
morspas.com
Российское судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло следовать в Средиземном море за американским авианосцем Harry Truman. Об сообщил отслеживающий перемещение кораблей сайт ItaMilRadar.
Против России готовят новые санкции
Конгресс США 11 декабря обсудит санкции в отношении России. Как новые ограничения повлияют на российскую экономику и что станет с рублем, разбиралась «Газета.ру».
Боксер решил ехать на Олимпиаду по указанию Путина
Российский боксер Михаил Алоян выразил готовность поехать на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом, если такое распоряжение отдаст президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Если Украина считает себя государством, то не может отказаться от выплаты кредита, который Москва предоставила в 2013 году, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
России предсказали генеральное морское сражение
Китай, Россия, Япония и США могут сойтись в генеральном сражении в Тихом и Атлантическом океанах, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.