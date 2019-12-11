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Пока вы не уснули: рубль обрекли на снижение до Нового года 

Рамблер 53 минуты назад

Позитива не хватит: что ждет рубль

Курс рубля выглядит слишком крепким и скорее всего не сможет продержаться на этом уровне до конца года, считают аналитики «Российской газеты».

Меркель признала победу Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения переговоров «нормандской четверки» в Париже заявила, что президент России Владимир Путин «победил».

ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать

Юристы не хотят представлять Украину на публичных слушаниях по инциденту в Керченском проливе. Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

В России предотвращен теракт

В Мурманске ФСБ задержала сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, который намеревался совершить теракт у здания местный властей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Корабль РФ заподозрили в охоте за авианосцем США

morspas.com
Российское судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло следовать в Средиземном море за американским авианосцем Harry Truman. Об сообщил отслеживающий перемещение кораблей сайт ItaMilRadar.

Против России готовят новые санкции

Конгресс США 11 декабря обсудит санкции в отношении России. Как новые ограничения повлияют на российскую экономику и что станет с рублем, разбиралась «Газета.ру».

Боксер решил ехать на Олимпиаду по указанию Путина

Российский боксер Михаил Алоян выразил готовность поехать на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом, если такое распоряжение отдаст президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Украине напомнили о «долгах Януковича»

Если Украина считает себя государством, то не может отказаться от выплаты кредита, который Москва предоставила в 2013 году, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

России предсказали генеральное морское сражение

Китай, Россия, Япония и США могут сойтись в генеральном сражении в Тихом и Атлантическом океанах, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Михаил Алоян , Ангела Меркель , Владимир Чижов , Александр Молохов , Константин Сивков , Владимир Путин , ФСБ , ЕС , Правый сектор , Конгресс США , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Reuters
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