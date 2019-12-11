ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать

Юристы не хотят представлять Украину на публичных слушаниях по инциденту в Керченском проливе. Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов

«Рамблер» писал, что ранее стало известно об инициировании общественным представительством Крыма в Брюсселе трибунале по керченскому инциденту 2018 года. Тогда три судна Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и были задержаны.

«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», — заявил Молохов.

Он высказал мнение, что такое поведение адвокатов может свидетельствовать о том, что «оправдать провокационные действия киевских властей перед лицом независимого суда общественности практически невозможно».