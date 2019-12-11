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ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать 

Рамблер + ещё 4 20 минут назад
Юристы не хотят представлять Украину на публичных слушаниях по инциденту в Керченском проливе. Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.
Показаны действия Украины под Крымским мостом
«Рамблер» писал, что ранее стало известно об инициировании общественным представительством Крыма в Брюсселе трибунале по керченскому инциденту 2018 года. Тогда три судна Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и были задержаны.
«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», — заявил Молохов.
Он высказал мнение, что такое поведение адвокатов может свидетельствовать о том, что «оправдать провокационные действия киевских властей перед лицом независимого суда общественности практически невозможно».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Конфликты , Армия , Видео , В мире , Политика , Происшествия , Александр Молохов , РИА Новости
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