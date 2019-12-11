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Чижов объяснил необходимость для Украины выплатить «долг Януковича» 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Фото: РИА Новости
Если Украина считает себя государством, то не может отказаться от выплаты кредита, который Москва предоставила в 2013 году, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
В Киеве утверждают, что «3 млрд долларов дали Януковичу», отметил постпред. Однако «Янукович был президентом украинского государства», подчеркнул Чижов, добавив, что Украина «должна платить долги», если «считает себя государством».
При этом Украина может согласиться на «нулевой вариант» в рамках консультаций по газу, который предусматривает взаимный отказ от финансовых претензий, передает ТАСС.
Чижов также считает, что «в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла» можно будет увидеть «новое начало» в отношениях России и ЕС. Эти отношения «с учетом уже пережитого опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными».
Он признал, что сейчас «отношения России и ЕС нельзя назвать нормальными» из-за санкций и прекращения взаимодействия в рамках «многих механизмов сотрудничества», но взаимозависимость в экономике, науке, культуре у России и ЕС сохраняется.
Как считает Чижов, «медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно».
«Без России не решить ни одной значимой международной проблемы», — сказал он.
Напомним, Киев заявил, что долг в размере 3 млрд долларов перед Россией по кредиту, полученному Киевом в 2013 году, когда у власти на Украине был Виктор Янукович, расценивается как «политическая взятка» за «отказ Украины от европейской интеграции».
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Теги:
Политика , Виктор Янукович , Владимир Чижов , ЕС , ИТАР-ТАСС , Киев , Москва
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