Украине напомнили о «долгах Януковича»

Чижов объяснил необходимость для Украины выплатить «долг Януковича»

Киеве утверждают, что «3 млрд долларов дали Януковичу», отметил постпред. Однако «Янукович был президентом украинского государства», подчеркнул Чижов, добавив, что Украина «должна платить долги», если «считает себя государством».

При этом Украина может согласиться на «нулевой вариант» в рамках консультаций по газу, который предусматривает взаимный отказ от финансовых претензий, передает ТАСС.

Чижов также считает, что «в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла» можно будет увидеть «новое начало» в отношениях России и ЕС. Эти отношения «с учетом уже пережитого опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными».

Он признал, что сейчас «отношения России и ЕС нельзя назвать нормальными» из-за санкций и прекращения взаимодействия в рамках «многих механизмов сотрудничества», но взаимозависимость в экономике, науке, культуре у России и ЕС сохраняется.

Как считает Чижов, «медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно».

«Без России не решить ни одной значимой международной проблемы», — сказал он.