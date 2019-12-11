Меркель признала победу Путина 

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения переговоров «нормандской четверки» в Париже заявила, что президент России Владимир Путин «победил». Об этом сообщает «Коммерсант».
«Рамблер» писал, что встреча лидеров «нормандской четверки», на которой обсудили урегулирование в Донбассе, прошла 9 декабря. В рамках саммита президенты России и Украины впервые встретились лично и провели переговоры.
По сведениям источников «Коммерсанта», Владимир Путин и Владимир Зеленский во время двухсторонней встречи говорили друг с другом «как люди из разных миров» и не слышали аргументов друг друга.
При этом, когда лидеры шли на итоговую пресс-конференцию, Ангела Меркель заявила о победе российского лидера.
«Сегодня ты победитель…», — цитирует слова канцлера, сказанные президенту России, издание.