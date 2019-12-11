Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Общество
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату
Социология
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать
ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать
Конфликты

Меркель признала победу Путина 

Рамблер + ещё 4 8 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения переговоров «нормандской четверки» в Париже заявила, что президент России Владимир Путин «победил». Об этом сообщает «Коммерсант».
Путин оценил "нормандский саммит"
«Рамблер» писал, что встреча лидеров «нормандской четверки», на которой обсудили урегулирование в Донбассе, прошла 9 декабря. В рамках саммита президенты России и Украины впервые встретились лично и провели переговоры.
По сведениям источников «Коммерсанта», Владимир Путин и Владимир Зеленский во время двухсторонней встречи говорили друг с другом «как люди из разных миров» и не слышали аргументов друг друга.
При этом, когда лидеры шли на итоговую пресс-конференцию, Ангела Меркель заявила о победе российского лидера.
«Сегодня ты победитель…», — цитирует слова канцлера, сказанные президенту России, издание. 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине 4
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 83
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге 1
ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать
ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать 360
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Украине напомнили о «долгах Януковича» 65
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение