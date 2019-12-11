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Российский корабль заподозрили в охоте за американским судном 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Российское судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло следовать в Средиземном море за американским авианосцем Harry Truman. Об сообщил отслеживающий перемещение кораблей сайт ItaMilRadar.
Сайт опубликовал данные, согласно которым авианосец Harry Truman в составе ударной группы идет к Персидскому заливу (через Суэцкий канал). При этом утверждается, что в течение нескольких дней за ним следует «Спасатель Демидов».
Российское судно «оснащено оборудованием для глубоководных работ», подчеркивается в статье, автор которой задается вопросом — не используется ли «Спасатель Демидов» для прослушивания.
«Рамблер» писал, что ранее журнал National Interest назвал российскую подводную лодку «Юрий Долгорукий» «оружием судного дня».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Армия , Видео , Войска , Юрий Долгорукий
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