Российский корабль заподозрили в охоте за американским судном

Российское судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло следовать в Средиземном море за американским авианосцем Harry Truman. Об сообщил отслеживающий перемещение кораблей сайт ItaMilRadar.

Сайт опубликовал данные, согласно которым авианосец Harry Truman в составе ударной группы идет к Персидскому заливу (через Суэцкий канал). При этом утверждается, что в течение нескольких дней за ним следует «Спасатель Демидов».

Russian Navy SAR vessel "Spasatel Demidov" is following USS Harry Truman CSG for several days into the Mediterranea Sea.

But it's probably just a coincidence. Or maybe not.

Details: https://t.co/1fXO8sDfOj pic.twitter.com/vqy06FQy78— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 9 de dezembro de 2019

Российское судно «оснащено оборудованием для глубоководных работ», подчеркивается в статье, автор которой задается вопросом — не используется ли «Спасатель Демидов» для прослушивания.