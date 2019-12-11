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В Мурманске задержали сторонника «Правого сектора», планировавшего теракт 

Газета.Ru + ещё 6 18 минут назад
В России предотвращен теракт
Фото: РИА Новости
В Мурманске ФСБ задержала сторонника экстремистской организации "Правый сектор"*, который намеревался совершить теракт у здания местный властей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, мужчина является гражданином России. Он хотел устроить взрыв при помощи самодельного устройства.
Злоумышленника задержали 10 декабря в Мурманске, когда тот хотел взять из тайника свою бомбу.
По факту произошедшего заведено уголовное дело о приготовлении к теракту.
"Правый сектор"* — организация, запрещенная в России.
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Теги:
Происшествия , Африка , Криминал , ФСБ , Правый сектор , Мурманск
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