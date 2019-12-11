В России предотвращен теракт

В Мурманске задержали сторонника «Правого сектора», планировавшего теракт

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Как отмечается, мужчина является гражданином России. Он хотел устроить взрыв при помощи самодельного устройства.

Злоумышленника задержали 10 декабря в Мурманске, когда тот хотел взять из тайника свою бомбу.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о приготовлении к теракту.

"Правый сектор"* — организация, запрещенная в России.