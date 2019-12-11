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России предсказали генеральное морское сражение 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Китай, Россия, Япония и США могут сойтись в генеральном сражении в Тихом и Атлантическом океанах, заявил изданию «Военно-промышленный курьер» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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Эксперт заявил, что баталия возможна в случае «прямой и всеобщей войны мировых центров силы».
«Такая война неизбежно перерастет в ракетно-ядерную. Хотя период боевых действий с применением только обычных вооружений будет достаточно длительным, чтобы возникло и прошло генеральное сражение на море», — говорится в статье.
При этом возможны четыре варианта развития событий: российский ВМФ против американского флота, российские моряки против японских, китайский флот против США и Японии, а также совместные группировки РФ и КНР против совместных американо-японских сил.
Впрочем, Сивков подчеркивает, что подобное развитие событий в настоящее время маловероятно.
«Маловероятность его (сражения) в современных условиях связана исключительно с чудовищной мощью ядерного оружия, делающего прямое крупномасштабное вооруженное столкновение великих держав самоубийственным», — резюмировал эксперт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший президент СССР Михаил Горбачёв предостерёг Россию и США от вступления в новую «холодную» войну, которая может перейти в «горячую» и привести к разрушению всей цивилизации.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Армия , Видео , Войска , Конфликты , Михаил Горбачев , Константин Сивков , Китай , США , Япония
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