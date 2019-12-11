России предсказали генеральное морское сражение

Эксперт заявил, что баталия возможна в случае «прямой и всеобщей войны мировых центров силы».

«Такая война неизбежно перерастет в ракетно-ядерную. Хотя период боевых действий с применением только обычных вооружений будет достаточно длительным, чтобы возникло и прошло генеральное сражение на море», — говорится в статье.

При этом возможны четыре варианта развития событий: российский ВМФ против американского флота, российские моряки против японских, китайский флот против США и Японии, а также совместные группировки РФ и КНР против совместных американо-японских сил.

Впрочем, Сивков подчеркивает, что подобное развитие событий в настоящее время маловероятно.

«Маловероятность его (сражения) в современных условиях связана исключительно с чудовищной мощью ядерного оружия, делающего прямое крупномасштабное вооруженное столкновение великих держав самоубийственным», — резюмировал эксперт.