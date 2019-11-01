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Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву 

Рамблер 1 час назад

Расстрел в Забайкалье: Солдаты слегли с нервным срывом

Семеро солдат, служащих в части, где произошел массовый расстрел, попали в больницу с нервным срывом. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу комитета солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.

Убийство экс-мэра: что известно на данный момент

Бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев застрелен неизвестным в ночь на 1 ноября в своем доме в селе Верх-Чумыш. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Заплатить за Донбасс: Кремль ответил Киеву

По словам пресс-секретаря президента России, в Москве такие заявления не относят «к разряду удачных»
В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом это страны. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия готовит полномасштабный удар по Украине"

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия попытается расширить зону влияния в Донбассе до всей территории донецкого и луганского регионов и нанесет удар по югу страны. Интервью с Климкиным опубликовано на YouTube-канале «Радио НВ».

Многотысячные штрафы: что обрушилось на дачников

Неборьба с борщевиком будет стоить подмосковным дачникам до миллиона рублей, сообщает «Газета.ru».

Украинец арестован за попытку въехать в Крым

Гражданин Украины арестован судом на два месяца за попытку проехать в Крым по паспорту с другой фамилией. Об этом со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по региону сообщает ТАСС.

«Я с**ть хотел!». Ягудин ответил на оскорбления

Убежденный атеист Алексей Ягудин плевал на бога и нечистую силу — лишь бы дети были довольны. Об этом он заявил в своем инстаграме.

"Страшно произносить": россиян ждет «розовая» зима

В Гидрометцентре РФ заявили, что предстоящая зима в стране будет теплой, с температурами около или выше нормы. Об этом сообщает агентство «Москва».

На алкоголь и наркотики водителей проверят по-новому

В следующем году водителей будут проверять на опьянение с помощью нового устройства под названием алкотектор, которое определяет не количество промилле, а лишь сам факт употребления спиртного.
Комментарии13 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Павел Климкин , Сергей Лаврентьев , Алексей Ягудин , ФСБ , МИД , СКР , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Киев
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