Пока вы не уснули: в Кремле дали жесткий ответ Киеву 

Расстрел в Забайкалье: Солдаты слегли с нервным срывом
Семеро солдат, служащих в части, где произошел массовый расстрел, попали в больницу с нервным срывом. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу комитета солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев застрелен неизвестным в ночь на 1 ноября в своем доме в селе Верх-Чумыш. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Заплатить за Донбасс: Кремль ответил Киеву
По словам пресс-секретаря президента России, в Москве такие заявления не относят «к разряду удачных»
В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом это страны. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия готовит полномасштабный удар по Украине"
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия попытается расширить зону влияния в Донбассе до всей территории донецкого и луганского регионов и нанесет удар по югу страны. Интервью с Климкиным опубликовано на YouTube-канале «Радио НВ».
Многотысячные штрафы: что обрушилось на дачников
Неборьба с борщевиком будет стоить подмосковным дачникам до миллиона рублей, сообщает «Газета.ru».
Украинец арестован за попытку въехать в Крым
Гражданин Украины арестован судом на два месяца за попытку проехать в Крым по паспорту с другой фамилией. Об этом со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по региону сообщает ТАСС.
«Я с**ть хотел!». Ягудин ответил на оскорбления
Убежденный атеист Алексей Ягудин плевал на бога и нечистую силу — лишь бы дети были довольны. Об этом он заявил в своем инстаграме.
"Страшно произносить": россиян ждет «розовая» зима
В Гидрометцентре РФ заявили, что предстоящая зима в стране будет теплой, с температурами около или выше нормы. Об этом сообщает агентство «Москва».
На алкоголь и наркотики водителей проверят по-новому
В следующем году водителей будут проверять на опьянение с помощью нового устройства под названием алкотектор, которое определяет не количество промилле, а лишь сам факт употребления спиртного.