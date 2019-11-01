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Убийство экс-мэра: что известно на данный момент 

Рамблер 9 минут назад
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Фото: ТАСС
Бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев застрелен неизвестным в ночь на 1 ноября в своем доме в селе Верх-Чумыш. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В доме после убийства были найдены десятки гильз от охотничьего ружья и пистолета-пулемета «Кедр». Очевидцы видели, что после стрельбы от дома отъехали по меньшей мере пять машин, а правоохранительные органы не исключают, что в розыск могут быть объявлены не менее пяти человек.
В Киселевском городском округе, где расположено село Верх-Чумыш, объявлен план «Перехват».
Экс-мэр получил огнестрельные ранения в живот и в голову. Его тело обнаружила жена. Перед тем, еще до кончины мужа, она заметила на участке силуэты двоих людей и свет от фонарика, сообщила об этом супругу, тот вышел на улицу с охотничьим ружьем, раздались выстрелы. Второй погибший может быть жителем соседнего города.
В сети опубликовали видео момента убийства экс-мэра. Предположительно, убийство Лаврентьева может быть заказным, заказчиком — человек высокого положения в криминальной иерархии, а уровень киллера — достаточно высоким.
Второй убитый — 40— или 45-летний спасатель третьего класса, мастер спорта по вольной борьбе, работник «Агенства по защите населения Кемеровской области» по имени Марат Гарипов. При себе у него были рюкзак, рация, бинокль, газовый баллончик, устройство для отпугивания собак, веревка и обойма от пистолета-пулемета.
На Гарипова было зарегистрировано небольшое частное охранное предприятие. Он был опознан по отпечаткам пальцев. Его оружие на месте инцидента найдено не было.
Обнародованы фото с места перестрелки после того, как она произошла.
Сейчас СК разрабатывает несколько версий. Убийство могло быть заказным и совершено из-за бизнеса, или же при попытке ограбления.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования в связи с гибелью Сергея Лаврентьева. Также соболезнования выразил преемник Лаврентьева на посту мэра Киселевска Максим Шкарабейников.
Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.
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Теги:
Происшествия , Сергей Цивилев , Сергей Лаврентьев , Марат Гарипов , СКР , МВД , Кемеровская Область , Киселевск
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