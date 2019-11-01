Убийство экс-мэра: что известно на данный момент

В доме после убийства были найдены десятки гильз от охотничьего ружья и пистолета-пулемета «Кедр». Очевидцы видели, что после стрельбы от дома отъехали по меньшей мере пять машин, а правоохранительные органы не исключают, что в розыск могут быть объявлены не менее пяти человек.

В Киселевском городском округе, где расположено село Верх-Чумыш, объявлен план «Перехват».

Экс-мэр получил огнестрельные ранения в живот и в голову. Его тело обнаружила жена. Перед тем, еще до кончины мужа, она заметила на участке силуэты двоих людей и свет от фонарика, сообщила об этом супругу, тот вышел на улицу с охотничьим ружьем, раздались выстрелы. Второй погибший может быть жителем соседнего города.

В сети опубликовали видео момента убийства экс-мэра. Предположительно, убийство Лаврентьева может быть заказным, заказчиком — человек высокого положения в криминальной иерархии, а уровень киллера — достаточно высоким.

Второй убитый — 40— или 45-летний спасатель третьего класса, мастер спорта по вольной борьбе, работник «Агенства по защите населения Кемеровской области» по имени Марат Гарипов . При себе у него были рюкзак, рация, бинокль, газовый баллончик, устройство для отпугивания собак, веревка и обойма от пистолета-пулемета.

На Гарипова было зарегистрировано небольшое частное охранное предприятие. Он был опознан по отпечаткам пальцев. Его оружие на месте инцидента найдено не было.

Обнародованы фото с места перестрелки после того, как она произошла.

Сейчас СК разрабатывает несколько версий. Убийство могло быть заказным и совершено из-за бизнеса, или же при попытке ограбления.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования в связи с гибелью Сергея Лаврентьева. Также соболезнования выразил преемник Лаврентьева на посту мэра Киселевска Максим Шкарабейников.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.