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Украинец арестован за попытку въехать в Крым 

Рамблер + ещё 6 29 минут назад
Гражданин Украины арестован судом на два месяца за попытку проехать в Крым по паспорту с другой фамилией. Об этом со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по региону сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, 34-летний житель Закарпатской области пытался пересечь границу в пункте пропуска «Армянск», при этом ему был запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года.
«Чтобы пересечь государственную границу, мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт. В отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение российской госграницы при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которого заведомо для виновного не разрешен), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.
«Рамблер» писал, что ранее два гражданина Украины Руслан Кондратюк и Андрей Морозов были задержаны в Крыму за нарушение госграницы на моторной лодке. По решению суда на них был наложен денежный штраф.
Комментарии62 
Теги:
Происшествия , Видео , Андрей Морозов , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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