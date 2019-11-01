Украинец арестован за попытку въехать в Крым

Гражданин Украины арестован судом на два месяца за попытку проехать в Крым по паспорту с другой фамилией. Об этом со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по региону сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, 34-летний житель Закарпатской области пытался пересечь границу в пункте пропуска «Армянск», при этом ему был запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года.

«Чтобы пересечь государственную границу, мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт. В отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение российской госграницы при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которого заведомо для виновного не разрешен), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.