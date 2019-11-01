Россиянам пообещали «розовую» зиму

В Гидрометцентре РФ заявили, что предстоящая зима в стране будет теплой, с температурами около или выше нормы. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Красный цвет на климатических картах означает температуры выше нормы, синий — ниже нормы, а голубые и розовые цвета — температуры около нормы.

Как уточняет «Интерфакс», Вильфанд заявил, что по осадкам эта зима будет близка к обычным значениям почти во всей России, но на юге европейской части страны возможен их дефицит, а на Таймыре и в Западной Сибири — их избыток.

Вильфанд отметил, что с опаской говорит о «розовой» зиме, так как в 2017 году пообещал такое же лето, с температурами около или выше нормы, но россиянам то лето теплым не показалось.