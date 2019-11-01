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Россиянам пообещали «розовую» зиму 

Рамблер + ещё 18 40 минут назад
Россиянам пообещали «розовую» зиму
Фото: РИА Новости
В Гидрометцентре РФ заявили, что предстоящая зима в стране будет теплой, с температурами около или выше нормы. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Красный цвет на климатических картах означает температуры выше нормы, синий — ниже нормы, а голубые и розовые цвета — температуры около нормы.
Как уточняет «Интерфакс», Вильфанд заявил, что по осадкам эта зима будет близка к обычным значениям почти во всей России, но на юге европейской части страны возможен их дефицит, а на Таймыре и в Западной Сибири — их избыток.
Вильфанд отметил, что с опаской говорит о «розовой» зиме, так как в 2017 году пообещал такое же лето, с температурами около или выше нормы, но россиянам то лето теплым не показалось.
Как сообщал «Рамблер», ранее Росгидромет опубликовал прогноз на отопительный сезон 2019/2020 годов. По данным метеорологов, предстоящий февраль будет холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа, а март почти по всей России будет теплее нормы.
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Теги:
Погода , В мире , Интернет , Общество , Дальний Восток , Новости и события Востока , Росгидромет , Интерфакс
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