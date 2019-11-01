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Солдаты слегли с нервным срывом после расстрела в Забайкалье 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Семеро солдат, служащих в части, где произошел массовый расстрел, попали в больницу с нервным срывом. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу комитета солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.
По ее словам, все семеро — уроженцы Югры. Один из них перестал говорить, у второго развился псориаз, состояние еще пятерых пока неизвестно.
Браун рассказала, что члены комитета солдатских матерей планируют поехать в Забайкалье.
«Во-первых, нам нужно узнать состояние ребят, обеспечить их медикаментами, если это необходимо», — подчеркнула она.
По информации Браун, эту воинскую часть планируют расформировать, поэтому члены комитета должны проконтролировать, чтобы югорские призывники продолжили службу вместе.
Как сообщал «Рамблер», 25 октября в воинской части в Забайкалье были убиты восемь военнослужащих. Стрельбу по ним открыл рядовой Рамиль Шамсутдинов, он арестован.
По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. По неофициальным версиям, мотивом убийства могли стать издевательства со стороны сослуживцев или «межличностный конфликт» с одним из офицеров.
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Теги:
Армия , Видео
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