Солдаты слегли с нервным срывом после расстрела в Забайкалье

Семеро солдат, служащих в части, где произошел массовый расстрел, попали в больницу с нервным срывом. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу комитета солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.

По ее словам, все семеро — уроженцы Югры. Один из них перестал говорить, у второго развился псориаз, состояние еще пятерых пока неизвестно.

Браун рассказала, что члены комитета солдатских матерей планируют поехать в Забайкалье.

«Во-первых, нам нужно узнать состояние ребят, обеспечить их медикаментами, если это необходимо», — подчеркнула она.

По информации Браун, эту воинскую часть планируют расформировать, поэтому члены комитета должны проконтролировать, чтобы югорские призывники продолжили службу вместе.

Как сообщал «Рамблер», 25 октября в воинской части в Забайкалье были убиты восемь военнослужащих. Стрельбу по ним открыл рядовой Рамиль Шамсутдинов, он арестован.

По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. По неофициальным версиям, мотивом убийства могли стать издевательства со стороны сослуживцев или «межличностный конфликт» с одним из офицеров.