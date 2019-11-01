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Климкин предупредил об «ударе России» по югу Украины 

Рамблер 17 минут назад
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия попытается расширить зону влияния в Донбассе до всей территории донецкого и луганского регионов и нанесет удар по югу страны. Интервью с Климкиным опубликовано на YouTube-канале «Радио НВ».
По его мнению, российские власти хотят «раскрутить ситуацию» для «объединения» всего Донбасса и распространения на весь регион российского влияния.
«Они же паспорта выдают всему Донбассу, и нашему тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу», — заявил экс-министр.
Как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса. Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.
Позже в Госдуме заявили, что заявления о гражданстве поступают не только из ЛНР и ДНР, но также из 12 областей Украины, в том числе Сумской, Черниговской, Харьковской и Одесской.
Путин заявлял, что новый указ носит «чисто гуманитарный характер». Он отметил, что новые власти Украины не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР и проводить амнистию. По мнению Путина, это ключевые требования минских соглашений, и если Киев не хочет их выполнять, люди в Донбассе так и останутся «брошенными».
На Украине пообещали не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР.
Комментарии157 
Теги:
В мире , Видео , Павел Климкин , Владимир Путин , МИД , Госдума , МВД
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