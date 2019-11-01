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Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс» 

ТК «Звезда» 1 час назад
По словам пресс-секретаря президента России, в Москве такие заявления не относят «к разряду удачных»
Восстановление Донбасса: в Киеве ждут репараций от РФ
В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом это страны. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе и где находится Донбасс», — сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении Донбасса, Песков подчеркнул, что все зависит от того, как в этом регионе будет развиваться ситуация.
О желании обязать Россию финансировать восстановление Донбасса ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Министр объяснил свою позицию тем, что считает невозможным и недопустимым взимание с граждан Украины средств на восстановление не подконтрольных Киеву территорий.
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Комментарии183 
Теги:
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Киев , Москва
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