Путин уволил пять генералов
Президент России Владимир Путин отправил в отставку пять генералов. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Под Крымским мостом нашли бомбы
У Крымского моста найдены авиабомбы, сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, не так давно дно Керченского пролива у Крымского моста было обследовано водолазами. Там они обнаружили гранату Ф-1, одну двухкилограммовую и две 10-килограммовые авиабомбы. Все боеприпасы — времен Великой Отечественной войны.
"Немедленно продлить пенсионный возраст"
URA.RU
Пенсионный возраст надо повысить до 67 лет. Об этом, как сообщает «Царьград», Елена Малышева заявила в одном из интервью.
«Это был концлагерь»: что творится в онкоцентре Блохина
В онкоцентре Блохина плесень, засоренные трубы и проблемы с вентиляцией, рассказали «Газете.ru» родители его пациентов и сотрудники.
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина
AP Photo, Markus Schreiber
После саммита G7 президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что будет искать пути к сближению с Россией и рассматривать Владимира Путина в качестве стратегического партнера. А Германия, считает автор Neue Zürcher Zeitung (Швейцария), оказалась не готова к стратегическим сдвигам в мировой политике.
Соловьев обозвал татарина мразью и пожалел
Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM». Поводом послужила критика радиослушателя в адрес Соловьева — он назвал телеведущего «лакеем».
На Украине пообещали налет на Севастополь
Пресс служба Президента Украины
Украинские «аэроразведчики-волонтеры» пообещали, что вскоре осуществят воздушный налет на Севастополь с помощью беспилотников для сброса листовок с политической пропагандой. Об этом сообщает ТСН на своем канале в YouTube.
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
Коррупция на Украине — огромна, заявил Дональд Трамп. Об этом сказано на сайте Белого дома.
Россиян предупредили о смертельной опасности
Введение четырехдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов в неделю может негативно повлиять на продолжительность жизни россиян. А смена привычного графика может привести к росту внезапной смертности на рабочем месте.
Украина ответила на условие Путина
В «Нафтогазе» полагают, что продление транзитного контракта с «Газпромом» не понадобится, поскольку Киев успеет в срок выполнить требования ЕС по внедрению новых правовых норм. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.