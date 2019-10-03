Пока вы не уснули: пенсионный возраст призвали повысить немедленно

Путин уволил пять генералов

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пять генералов. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Под Крымским мостом нашли бомбы

У Крымского моста найдены авиабомбы, сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, не так давно дно Керченского пролива у Крымского моста было обследовано водолазами. Там они обнаружили гранату Ф-1, одну двухкилограммовую и две 10-килограммовые авиабомбы. Все боеприпасы — времен Великой Отечественной войны.

"Немедленно продлить пенсионный возраст"

URA.RU

Пенсионный возраст надо повысить до 67 лет. Об этом, как сообщает «Царьград», Елена Малышева заявила в одном из интервью.

«Это был концлагерь»: что творится в онкоцентре Блохина

В онкоцентре Блохина плесень, засоренные трубы и проблемы с вентиляцией, рассказали «Газете.ru» родители его пациентов и сотрудники.

Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина

AP Photo, Markus Schreiber

После саммита G7 президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что будет искать пути к сближению с Россией и рассматривать Владимира Путина в качестве стратегического партнера. А Германия, считает автор Neue Zürcher Zeitung (Швейцария), оказалась не готова к стратегическим сдвигам в мировой политике.

Соловьев обозвал татарина мразью и пожалел

Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM». Поводом послужила критика радиослушателя в адрес Соловьева — он назвал телеведущего «лакеем».

На Украине пообещали налет на Севастополь

Пресс служба Президента Украины

Украинские «аэроразведчики-волонтеры» пообещали , что вскоре осуществят воздушный налет на Севастополь с помощью беспилотников для сброса листовок с политической пропагандой. Об этом сообщает ТСН на своем канале в YouTube.

«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину

Коррупция на Украине — огромна, заявил Дональд Трамп. Об этом сказано на сайте Белого дома.

Россиян предупредили о смертельной опасности

Введение четырехдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов в неделю может негативно повлиять на продолжительность жизни россиян. А смена привычного графика может привести к росту внезапной смертности на рабочем месте.

Украина ответила на условие Путина