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Соловьев обиделся на слушателя в эфире и назвал его «мразью» 

Ura.Ru 19 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM». Поводом послужила критика радиослушателя в адрес Соловьева — он назвал телеведущего «лакеем».
«Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!» — сказал Соловьев «Хасанову из Татарстана». Телеведущий заявил, что отдаст номер его телефона на проверку, и обосновал это тем, что таких, как «Хасанов», надо проверять, «а потом они в ИГИЛ [запрещенная в России организация] всплывают». При этом комментарий слушателя Соловьев зачитал с характерным акцентом.
Ранее ряд СМИ обсуждали информацию о том, что песня Бориса Гребенщикова «Вечерний М», в которой музыкант высмеял телевизионных пропагандистов, может быть посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.
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Общество , Видео , Борис Гребенщиков , Владимир Соловьев , Исламское государство , Вести ФМ , Республика Татарстан
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