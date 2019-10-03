Соловьев обиделся на слушателя в эфире и назвал его «мразью»

Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM». Поводом послужила критика радиослушателя в адрес Соловьева — он назвал телеведущего «лакеем». «Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!» — сказал Соловьев «Хасанову из Татарстана». Телеведущий заявил, что отдаст номер его телефона на проверку, и обосновал это тем, что таких, как «Хасанов», надо проверять, «а потом они в ИГИЛ [запрещенная в России организация] всплывают». При этом комментарий слушателя Соловьев зачитал с характерным акцентом. Ранее ряд СМИ обсуждали информацию о том, что песня Бориса Гребенщикова «Вечерний М», в которой музыкант высмеял телевизионных пропагандистов, может быть посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.

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