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Эхо войны: Под Крымским мостом нашли бомбы 

Рамблер 43 минуты назад
У Крымского моста найдены авиабомбы, сообщает телеграм-канал «112».
По его данным, не так давно дно Керченского пролива у Крымского моста было обследовано водолазами. Там они обнаружили гранату Ф-1, одну двухкилограммовую и две 10-килограммовые авиабомбы. Все боеприпасы — времен Великой Отечественной войны.
Место находки было оцеплено морскими частями Росгвардии. Те сочли, что ни граната, ни бомбы не представляют опасности ни для Крымского моста, ни для судов. По этой причине было принято решено уничтожить боеприпасы на месте.
Строительство Крымского моста стартовало в начале 2016 года, а регулярное автомобильное движение по нему — 16 мая 2018-го. Днем ранее его официально открыл Владимир Путин за рулем «КамАЗа».
Первый поезд в тестовом режиме проехал по Крымскому мосту в конце сентября 2019-го. Он был дизельным, а внутри находились руководители строительства и журналисты. Старт регулярного железнодорожного движения по мосту запланирован на декабрь.
Комментарии32
Происшествия , Видео , Владимир Путин , Росгвардия , Камаз
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