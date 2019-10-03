Эхо войны: Под Крымским мостом нашли бомбы

У Крымского моста найдены авиабомбы, сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, не так давно дно Керченского пролива у Крымского моста было обследовано водолазами. Там они обнаружили гранату Ф-1, одну двухкилограммовую и две 10-килограммовые авиабомбы. Все боеприпасы — времен Великой Отечественной войны.

Место находки было оцеплено морскими частями Росгвардии . Те сочли, что ни граната, ни бомбы не представляют опасности ни для Крымского моста, ни для судов. По этой причине было принято решено уничтожить боеприпасы на месте.

Строительство Крымского моста стартовало в начале 2016 года, а регулярное автомобильное движение по нему — 16 мая 2018-го. Днем ранее его официально открыл Владимир Путин за рулем «КамАЗа»

Первый поезд в тестовом режиме проехал по Крымскому мосту в конце сентября 2019-го. Он был дизельным, а внутри находились руководители строительства и журналисты. Старт регулярного железнодорожного движения по мосту запланирован на декабрь.