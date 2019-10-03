«Это был концлагерь»: что творится в онкоцентре Блохина

В онкоцентре Блохина плесень, засоренные трубы и проблемы с вентиляцией, рассказали «Газете.ru» родители его пациентов и сотрудники.

В конце сентября 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии Медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина публично заявили о готовности уволиться из-за недовольства политикой нового директора центра Светланы Варфоломеевой.

Позже медики были поддержаны родителями детей, которые лечатся в НИИ. В своем обращении они рассказали об отсутствии в учреждении противоопухолевых препаратов, нехватке пеленок, памперсов, бытовой химии, влажных салфеток, о том, что проживание в Москве во время лечения не оплачивается, а врачи вынуждены много заниматься бумажной работой.

«Это был концлагерь», — описала на последовавшей пресс-конференции одна из родителей условия в Медцентре Рогачева, когда им руководила Светлана Варфоломеева.

Еще одна на условиях анонимности рассказала «Газете.ru», что родители пациентов НИИ детской онкологии и гематологии сами вынуждены мыть палаты.

В свою очередь, врач отделения трансплантации костного мозга Центра Блохина Дайлидите Видманто сообщила, что врачи самостоятельно оплачивают прочистку канализации, потому что начальство винит в засорении труб их — якобы они не объясняют родителям, куда следует, а куда нет выбрасывать использованные памперсы. Кроме того, в палатах плесень и проблемы с вентиляцией.