«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину 

Коррупция на Украине — огромна, заявил Дональд Трамп. Об этом сказано на сайте Белого дома.
В августе СМИ писали, что американский лидер заморозил выделение Украине военной помощи в 2019 году, усомнившись, что деньги тратятся наилучшим образом. В сентябре средства были выделены.
На прошлой неделе высокопоставленные сотрудники администрации Трампа заявили прессе, что президент опасался не неспособности украинских чиновников тратить деньги эффективно, а того, что среди них «очень много» коррупционеров.
Вчера президент США встретился с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте и дал по этому случаю пресс-конференцию. В ходе нее Трамп признался, что хочет помогать Украине, а ее новый лидер Владимир Зеленский ему нравится, однако его беспокоят две вещи.
«Первая. Украина была известна — до него (Зеленского. — Прим. ред.) — огромной коррупцией. Огромной», — заявил он.
По словам президента США, коррупция на Украине была такой, какой не была ни в одной другой стране, а он не любит давать деньги коррупционерам.
Кроме того, беспокойство Трампу доставляет то, что США помогают Украине гораздо больше, чем Европа, но Украина помогает Европе гораздо больше, чем Америке.
«Мне не нравится быть страной-неудачницей. Мы больше не страна-неудачница. Но я дал деньги. Но я не люблю быть неудачником», — подчеркнул президент.