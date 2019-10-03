«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину

В августе СМИ писали, что американский лидер заморозил выделение Украине военной помощи в 2019 году, усомнившись, что деньги тратятся наилучшим образом. В сентябре средства были выделены.

На прошлой неделе высокопоставленные сотрудники администрации Трампа заявили прессе, что президент опасался не неспособности украинских чиновников тратить деньги эффективно, а того, что среди них «очень много» коррупционеров.

Вчера президент США встретился с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте и дал по этому случаю пресс-конференцию. В ходе нее Трамп признался, что хочет помогать Украине, а ее новый лидер Владимир Зеленский ему нравится, однако его беспокоят две вещи.

«Первая. Украина была известна — до него (Зеленского. — Прим. ред.) — огромной коррупцией. Огромной», — заявил он.

По словам президента США, коррупция на Украине была такой, какой не была ни в одной другой стране, а он не любит давать деньги коррупционерам.

Кроме того, беспокойство Трампу доставляет то, что США помогают Украине гораздо больше, чем Европа, но Украина помогает Европе гораздо больше, чем Америке.