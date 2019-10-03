На Украине пообещали налет на Севастополь

Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь

Украинские «аэроразведчики-волонтеры» пообещали, что вскоре осуществят воздушный налет на Севастополь с помощью беспилотников для сброса листовок с политической пропагандой. Об этом сообщает ТСН на своем канале в YouTube

Украинские волонтеры заявляют, что несколько дней назад им уже удалось сбросить тысячи листовок над Армянском, «обойдя российскую систему ПВО». По их словам, к «беспрецедентной операции» они готовились на протяжении нескольких недель. Вылеты дронов «аэроразведчики-волонтеры» производят у российско-украинской границы в Херсонской области.

При этом каждый беспилотник оснащен специальным контейнером, в котором помещаются три тысячи листовок «для тех, кто устал от русских самозванцев». В агитационных листовках украинцы указывают на «последствия воссоединения Крыма с Россией»: отсутствие днепровской воды на полуострове, якобы упадок сельского хозяйства и «провальный туристический сезон».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.