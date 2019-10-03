Россиян предупредили о смертельной опасности

Четырехдневка может принести смертельную опасность

Введение четырехдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов в неделю может негативно повлиять на продолжительнось жизни россиян. А смена привычного графика может привести к росту внезапной смертности на рабочем месте. Особенно это касается соотечественников среднего и старшего возраста. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.

Переход на четырехдневную рабочую неделю, смена привычного графика может повлиять на развитие стресса, напряженность и интенсивный труд способны негативно отразиться на когнитивных процессах, психомоторике. В итоге на производстве сотрудники будут непроизвольно нарушать технику безопасности, возрастет число аварий и травм. Особенно, это касается профессий, требующих концентрации внимания — пилоты, работники железнодорожного транспорта и водители.

Эксперты из НИИ медицины труда также не исключают снижение продолжительности жизни сотрудников и внезапные смерти на рабочем месте, а также потерю уравновешенного психического состояния и здоровья. На это влияет острое и хроническое переутомление, чрезмерная трудовая нагрузка.

Кроме того, важно подумать и о правомочности увеличения продолжительности смены для работников, которые по закону имеют право на сокращенный рабочий день. В частности, это относится к представителям профессий с вредными или опасными условиями труда.

«Люди привыкли заканчивать рабочий день в 17-18 часов. Увеличение продолжительности и напряженности рабочего дня будет негативно влиять на социальные и биологические ритмы, которые обеспечивают оптимальное функционирование клеток, органов и систем организма, максимальную работоспособность, состояние врабатываемости и адаптивности личности», — отметили в институте.

Четырехдневка может плохо сказаться и на детях. Им придется дольше сидеть в детских садиках или на продленке в школе.

Однако у россиян может появиться три выходных, напомнили в НИИ. А значит, появится больше времени для личностного и профессионального развития, спорта, культурных мероприятий, отдыха.