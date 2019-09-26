Лукашенко решил судьбу Крыма
EPA/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым. Об этом он заявил на пресс-конференции для украинских СМИ в Минске.
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