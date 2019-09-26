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Пока вы не уснули: США наказали Россию за действия в Сирии 

Рамблер 30 минут назад

Лукашенко решил судьбу Крыма

EPA/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым. Об этом он заявил на пресс-конференции для украинских СМИ в Минске.

США наказали Россию за действия в Сирии

США расширили список российских физических лиц и организаций, подпадающих под действие санкций.

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма.

Россияне не смогут курить на балконах

Российское правительство утвердило поправки в правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

В Сети посмеялись над лицом Зеленского при словах о Путине

Западные и российские СМИ и интернет-пользователи обратили внимание на «скривившиеся» лицо президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой США Дональдом Трампом.

Умер Жак Ширак

22-й президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни, рассказал его зять Фредрик Саля-Бару.

Умер Геннадий Манаков

Космонавт Геннадий Манаков скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter космонавта и депутата Госдумы Максима Сураева.

Россиян заставят платить за хранение валюты

Центробанк предложил коммерческим банкам ввести отрицательные ставки на вклады в валюте. Инициатива будет обсуждаться в Госдуме уже в октябре.

Россиянам готовят новый налог

Чтобы ввести налог на сделки с криптовалютой, майнинг цифровых денег необходимо признать аналогом оккупации имущества или кладом.

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

Белоруссия в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти.

Адвокат Кокорина умер на подмосковной даче

Юрист Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина в деле о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался.
Комментарии
В мире , Видео , Жак Ширак , Владимир Зеленский , Максим Сураев , Андрей Ромашов , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Александр Кокорин , Госдума , Правительство РФ , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Минск , Республика Крым , Сирия , США
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