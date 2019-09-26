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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Газета.Ru
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6 минут назад
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Президент
Украины
Владимир Зеленский
заявил, что американский лидер
Дональд Трамп
дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
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