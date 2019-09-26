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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым 

Газета.Ru + ещё 2 6 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
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Конфликты , Ближний Восток , Видео , В мире , Политика , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , УНИАН , Республика Крым
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