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США ввели новые санкции против России 

Рамблер + ещё 7 4 минуты назад
США расширили список российских физических лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, передает ТАСС.
В черный список добавлены пять судов, одна фирма и три физических лица за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.
Под санкции попали суда «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» и ОТ-2077; фирма Maritime Assistance и ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов.
Американская администрация утверждает, что перечисленные суда являются собственностью компании «Транспетрочарт», а фирма Maritime Assistance — «подставной компанией „Совфрахта“.
Санкции в отношении „Совфрахта“ и „Транспетрочарта“ действуют с 2016 года.
В сообщении американских властей говорится, что, внеся в черный список перечисленные суда, компании и физические лица, они ликвидировали схему обхода санкций, направленную на содействие „доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии“.
Армия , Видео , Политика , США , Илья Логинов , ИТАР-ТАСС
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