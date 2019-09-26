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Россиянам запретили курить на балконах 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Российское правительство утвердило поправки в правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые правила вступят в силу с 1 октября. ТАСС сообщает, что из-за поправок россияне не смогут курить, зажигать свечи и жарить шашлыки на балконах.
В самом документе не уточняется, что именно будут понимать под открытым огнем. Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК, использованием открытого огня может считаться зажжение спички или зажигалки.
Источник в МЧС заявил РБК, что новые правила в первую очередь запрещают разводить огонь на балконах.
«Нельзя ни жарить мясо, ни ставить там свечи. Это все не приветствуется», — заявил собеседник издания.
ТАСС добавляет, что запрет не коснется специальных мест для курения.
Также правила пожарной безопасности изменили для больниц и кинотеатров. Кинотеатры обязали до сеанса информировать зрителей о действиях при пожаре, а больничные палаты для детей и тяжелобольных потребовали размещать на первых этажах.
Комментарии367
Общество , Видео , Григорий Березкин , МЧС , Правительство РФ , РБК , ИТАР-ТАСС
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