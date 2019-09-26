Россиянам запретили курить на балконах

Российское правительство утвердило поправки в правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила вступят в силу с 1 октября. ТАСС сообщает , что из-за поправок россияне не смогут курить, зажигать свечи и жарить шашлыки на балконах.

В самом документе не уточняется, что именно будут понимать под открытым огнем. Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК, использованием открытого огня может считаться зажжение спички или зажигалки.

Источник в МЧС заявил РБК, что новые правила в первую очередь запрещают разводить огонь на балконах.

«Нельзя ни жарить мясо, ни ставить там свечи. Это все не приветствуется», — заявил собеседник издания.

ТАСС добавляет, что запрет не коснется специальных мест для курения.

Также правила пожарной безопасности изменили для больниц и кинотеатров. Кинотеатры обязали до сеанса информировать зрителей о действиях при пожаре, а больничные палаты для детей и тяжелобольных потребовали размещать на первых этажах.