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В Сети посмеялись над лицом Зеленского при упоминании Путина 

Рамблер 1 час назад
Западные и российские СМИ и интернет-пользователи обратили внимание на «скривившиеся» лицо президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой США Дональдом Трампом.
Esquire отмечает, что в ходе переговоров Трамп затронул тему коррупции на Украине, обвинил экс-президента США Барака Обаму в ситуации с Крымом, а затем выразил надежду на улучшение отношений Украины и России.
«Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете объединить усилия и решить вашу проблему», — процитировало издание Трампа.
«Выражение лица Зеленского в этот момент бесценно», — отмечает журнал.
Скриншот со встречи Трампа и Зеленского стал поводом для многочисленных шуток в твиттере.
«Это лицо, которое войдет в историю еврейского народа», — написала Ashley Passmore‏.
«Лицо типа: «Вытащите меня отсюда», — заявил журналист Erick Fernandez.
Пользовательница Bracing for Impact назвала это «выражением абсолютного ужаса».
Российские пользователи под постом ведущей Ольги Скабеевой сравнили Зеленского с «провинившимся учеником-двоечником в кабинете директора».
«Не умеет он скрывать свои эмоции, всё написано на лице, как на листе бумаги: «Хочу обратно в 95-й квартал!» — отметил пользователь по имени Борис.
«Сейчас в обморок упадет, Зеля!» — добавила Регина.
Трамп и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН. После переговоров украинский президент заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым. Президент США назвал встречу «фантастической», но ее деталей не привел.
Комментарии108
В мире , Видео , Барак Обама , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , США
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