Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым. Об этом он заявил на пресс-конференции для украинских СМИ в Минске, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, вернут ли Россия Крым Украине.

Лукашенко отметил, что такого мнения придерживается и «аккуратный, спокойный» глава МИД России Сергей Лавров, и все российское руководство. Президент Беларуси также обратил внимание, что в российском обществе «нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму».

Рассуждая о силовом варианте возврата Крыма, Лукашенко отметил, что «нет такой силы, которая против желания России, может это сделать».

При этом он предположил, что когда-нибудь, когда у власти будет новое поколение россиян, Крым могут вновь передать Украине. Пока же, даже если у власти будут люди, осуждающие присоединение полуострова, Крым останется в составе России.