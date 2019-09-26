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Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма 

Рамблер + ещё 13 8 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым. Об этом он заявил на пресс-конференции для украинских СМИ в Минске, передает РИА «Новости».
«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, вернут ли Россия Крым Украине.
Лукашенко отметил, что такого мнения придерживается и «аккуратный, спокойный» глава МИД России Сергей Лавров, и все российское руководство. Президент Беларуси также обратил внимание, что в российском обществе «нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму».
Рассуждая о силовом варианте возврата Крыма, Лукашенко отметил, что «нет такой силы, которая против желания России, может это сделать».
При этом он предположил, что когда-нибудь, когда у власти будет новое поколение россиян, Крым могут вновь передать Украине. Пока же, даже если у власти будут люди, осуждающие присоединение полуострова, Крым останется в составе России.
«Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама», — добавил Лукашенко.
Комментарии242
В мире , Видео , Украина , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости , Минск , Республика Крым
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