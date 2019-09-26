Умер Жак Ширак

По его словам, бывший глава Пятой республики «мирно» умер сегодня утром, окруженный членами своей семьи. Агентство отмечает, что в течение нескольких последних лет Ширак не появлялся на публике.

Жак Ширак родился в Париже, учился в Институте политических исследований и Национальной школе администрации, воевал в Алжире, работал аудитором, был муниципальным советником, министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа.

В 1995 году Ширак был избран президентом, в 2002-м — переизбран. В том же 2002-м он пережил покушение. В выборах в 2007-м Ширак участия не принимал. Он поддержал кандидатуру Николя Саркози , в итоге их выигравшего.

В 2011-м Жак Ширак был условно осужден за растрату и превышение полномочий на посту мэра Парижа. Ширак знал русский язык, перевел на французский «Евгения Онегина», был награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени и Государственной премией РФ.