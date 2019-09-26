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Умер Жак Ширак 

Рамблер + ещё 22 48 минут назад
22-й президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни, рассказал «Франс-Пресс» его зять Фредрик Саля-Бару.
По его словам, бывший глава Пятой республики «мирно» умер сегодня утром, окруженный членами своей семьи. Агентство отмечает, что в течение нескольких последних лет Ширак не появлялся на публике.
Жак Ширак родился в Париже, учился в Институте политических исследований и Национальной школе администрации, воевал в Алжире, работал аудитором, был муниципальным советником, министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа.
В 1995 году Ширак был избран президентом, в 2002-м — переизбран. В том же 2002-м он пережил покушение. В выборах в 2007-м Ширак участия не принимал. Он поддержал кандидатуру Николя Саркози, в итоге их выигравшего.
В 2011-м Жак Ширак был условно осужден за растрату и превышение полномочий на посту мэра Парижа. Ширак знал русский язык, перевел на французский «Евгения Онегина», был награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени и Государственной премией РФ.
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В мире , Видео , Жак Ширак , Николя Саркози , Институт политических исследований , France-Presse , Франция
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