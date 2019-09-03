Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране пришлось «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего на фоне конфликта в Донбассе.
Свидетеля по делу MH17 попросили попридержать
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малазийском «Боинге» над Донбассом.
Россияне могут остаться без вкладов в евро
Банки запрещают россиянам зарабатывать на евро, рассказали «Лайфу» эксперты.
Решена судьба призывавшего убивать детей силовиков блогера
Владислав Синица сядет на пять лет за угрозы детям силовиков в твиттере, сообщает ТАСС.
Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии
Грузинские оппозиционеры штурмуют здание парламента, пишет «Взгляд».
Умерла впавшая в кому в Турции россиянка
Очередная россиянка умерла после пребывания в Турции, сообщает «Московский комсомолец». По информации издания, не позже второй половины августа 19-летняя жительница Москвы с матерью прибыла на отдых в Анталью.
Российский штурмовик потерпел крушение
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северного Кавказа.
Жена довела: капитан «Интера» сбежал в Париж
«Пари Сен-Жермен» успешно завершил летнее трансферное окно. 2 сентября французский клуб объявил о переходе капитана «Интера» Мауро Икарди. Арендное соглашение 26-летнего аргентинского нападающего рассчитано до 30 июня 2020 года.
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане
Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане. Об этом рассказала тетя девочки Лана Юрию Дудю, интервью с ней стало часть документального фильма «Беслан. Помни», опубликованного на YouTube-канале журналиста.
Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска
AP
Машина наехала на семейную пару из Великобритании на популярном греческом курорте Халкидики.