Пока вы не уснули: Решена судьба призывавшего убивать детей силовиков блогера

Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что его стране пришлось «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего на фоне конфликта в Донбассе.

Свидетеля по делу MH17 попросили попридержать

Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха , которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малазийском «Боинге» над Донбассом.

Россияне могут остаться без вкладов в евро

Банки запрещают россиянам зарабатывать на евро, рассказали «Лайфу» эксперты.

Решена судьба призывавшего убивать детей силовиков блогера

Владислав Синица сядет на пять лет за угрозы детям силовиков в твиттере, сообщает ТАСС.

Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии

Грузинские оппозиционеры штурмуют здание парламента, пишет «Взгляд».

Умерла впавшая в кому в Турции россиянка

Очередная россиянка умерла после пребывания в Турции, сообщает «Московский комсомолец». По информации издания, не позже второй половины августа 19-летняя жительница Москвы с матерью прибыла на отдых в Анталью.

Российский штурмовик потерпел крушение

Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северного Кавказа.

Жена довела: капитан «Интера» сбежал в Париж

«Пари Сен-Жермен» успешно завершил летнее трансферное окно. 2 сентября французский клуб объявил о переходе капитана «Интера» Мауро Икарди. Арендное соглашение 26-летнего аргентинского нападающего рассчитано до 30 июня 2020 года.

Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане

Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане. Об этом рассказала тетя девочки Лана Юрию Дудю, интервью с ней стало часть документального фильма «Беслан. Помни», опубликованного на YouTube-канале журналиста.

Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска

AP