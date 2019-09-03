Лукашенко рассказал о наглухо закрытой границе с Украиной

Такое заявление Лукашенко сделал в Минске на Международной конференции по борьбе с терроризмом.

«Со своими братьями, близкими людьми [были вынуждены — прим.ред.] полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен якобы казался врагом номер один», — заявил белорусский президент.

По мнению Лукашенко, когда оружие появляется в руках обычных людей, особенно националистически настроенных, стоит «ждать терроризма».

«И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды», — подчеркнул он.

Политик добавил, что конфликт в Донбассе до сих пор не удалось разрешить, так как он «кому-то нужен». По его словам, все предложения Минска по мирному урегулированию были отвергнуты.

Лукашенко заявил, что из-за украинского кризиса Белоруссия зафиксировала серьезный поток мигрантов: 150 тысяч человек в первый год конфликта. Белорусский президент подчеркнул, что сразу же подписал указ о предоставлении мигрантам равных возможностей в стране — по жилью, образованию и работе.

Ранее Лукашенко заявлял, что Россия, Белоруссия и Украина «обречены быть вместе». По его мнению, в итоге все славяне будут жить вместе, потому что «никому нигде не нужны».