Лукашенко рассказал о наглухо закрытой границе с Украиной 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране пришлось «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего на фоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал в Минске на Международной конференции по борьбе с терроризмом.
«Со своими братьями, близкими людьми [были вынуждены — прим.ред.] полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен якобы казался врагом номер один», — заявил белорусский президент.
По мнению Лукашенко, когда оружие появляется в руках обычных людей, особенно националистически настроенных, стоит «ждать терроризма».
«И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды», — подчеркнул он.
Политик добавил, что конфликт в Донбассе до сих пор не удалось разрешить, так как он «кому-то нужен». По его словам, все предложения Минска по мирному урегулированию были отвергнуты.
Лукашенко заявил, что из-за украинского кризиса Белоруссия зафиксировала серьезный поток мигрантов: 150 тысяч человек в первый год конфликта. Белорусский президент подчеркнул, что сразу же подписал указ о предоставлении мигрантам равных возможностей в стране — по жилью, образованию и работе.
Ранее Лукашенко заявлял, что Россия, Белоруссия и Украина «обречены быть вместе». По его мнению, в итоге все славяне будут жить вместе, потому что «никому нигде не нужны».