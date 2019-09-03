Оппозиционеры штурмуют парламент Грузии

Грузинские оппозиционеры штурмуют здание парламента, пишет «Взгляд».

Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места Кобахидзе в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге спикер парламента лишился должности, а глава МВД Гахария — нет.

Вчера премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку, а Гахария был выдвинут на этот пост правящей партией «Грузинская мечта».

Сегодня после летних каникул возобновилась работа грузинского парламента. После исполнения гимна оппозиционеры освистали депутатов от «Грузинской мечты», назвали их рабами, а министра внутренних дел — палачом.