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Оппозиционеры штурмуют парламент Грузии 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Грузинские оппозиционеры штурмуют здание парламента, пишет «Взгляд».
В июне-августе в Тбилиси проходили акции протеста с требованием отставки ряда чиновников, в том числе спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.
Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места Кобахидзе в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге спикер парламента лишился должности, а глава МВД Гахария — нет.
Вчера премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку, а Гахария был выдвинут на этот пост правящей партией «Грузинская мечта».
Сегодня после летних каникул возобновилась работа грузинского парламента. После исполнения гимна оппозиционеры освистали депутатов от «Грузинской мечты», назвали их рабами, а министра внутренних дел — палачом.
Кроме того, несколько десятков сторонников оппозиции предприняли попытку прорваться в парламент. Этого им не позволила полиция.
Комментарии141
В мире , Видео , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Мамука Бахтадзе , Госдума , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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