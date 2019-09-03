Грузинские оппозиционеры штурмуют здание парламента, пишет «Взгляд».
В июне-августе в Тбилиси проходили акции протеста с требованием отставки ряда чиновников, в том числе спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии.
Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места Кобахидзе в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге спикер парламента лишился должности, а глава МВД Гахария — нет.
Вчера премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку, а Гахария был выдвинут на этот пост правящей партией «Грузинская мечта».
Сегодня после летних каникул возобновилась работа грузинского парламента. После исполнения гимна оппозиционеры освистали депутатов от «Грузинской мечты», назвали их рабами, а министра внутренних дел — палачом.
Кроме того, несколько десятков сторонников оппозиции предприняли попытку прорваться в парламент. Этого им не позволила полиция.