На Северном Кавказе разбился Су-25УБ

Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северного Кавказа.

По словам собеседника агентства, два летчика успели катапультироваться. Их судьба пока неизвестна.

Штурмовик вылетел с аэродрома Буденновск. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Минобороны , авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета.

По данным ТАСС, на поиски летчиков направили вертолет. Военные сообщили, что Су-25УБ упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.