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На Северном Кавказе разбился Су-25УБ 

Рамблер + ещё 4 46 минут назад
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северного Кавказа.
По словам собеседника агентства, два летчика успели катапультироваться. Их судьба пока неизвестна.
Штурмовик вылетел с аэродрома Буденновск. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Минобороны, авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета.
По данным ТАСС, на поиски летчиков направили вертолет. Военные сообщили, что Су-25УБ упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Происшествия , Видео , Министерство обороны , РИА Новости , Ставропольский Край
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