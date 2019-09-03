Решена судьба призывавшего убивать детей силовиков блогера 

Владислав Синица сядет на пять лет за угрозы детям силовиков в твиттере, сообщает ТАСС.
30-летний блогер из Люберец был задержан в августе по обвинению в том, что под ником Макс Стеклов в твиттере «призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов».
Против Синицы было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия».
Вчера прокурор потребовал посадить блогера на максимальные шесть лет, предусмотренные этой статьей УК. Сегодня Пресненский районный суд Москвы признал Синицу виновным, приговорив к пяти годам в колонии общего режима.
Адвокат осужденного Денис Тихонов рассказал ТАСС, что приговор будет обжалован в Московском городском суде. Кроме того, жалоба будет подана в Европейский суд по правам человека.