Решена судьба призывавшего убивать детей силовиков блогера

Владислав Синица сядет на пять лет за угрозы детям силовиков в твиттере, сообщает ТАСС.

30-летний блогер из Люберец был задержан в августе по обвинению в том, что под ником Макс Стеклов в твиттере «призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов ».

Против Синицы было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия».