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Умерла впавшая в кому в Турции россиянка 

Рамблер + ещё 1 20 минут назад
Очередная россиянка умерла после пребывания в Турции, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, не позже второй половины августа 19-летняя жительница Москвы с матерью прибыла на отдых в Анталью.
22-го они проводили время в местном водном парке развлечений — мать загорала, лежа на шезлонге, а дочь плавала в бассейне с рыбами в маске и с трубкой. В какой-то момент по неизвестной причине девушка стала тонуть.
Очевидцы вытащили россиянку из воды, однако после инцидента она впала в кому. Ее состояние турецкие врачи оценивали как тяжелое. 30 августа пострадавшая была доставлена в Москву и помещена в НИИ Склифосовского. Вчера вечером девушка умерла.
За последнее это не первый случай гибели гражданок России во время или после отдыха в Турции. В июле 16-летняя девушка скончалась в клинике в Аланье, куда была госпитализирована с острым аппендицитом.
В августе во время плавания в бассейне одного из отелей в Бодруме рука 12-летней россиянки застряла в трубе насоса. Девочка провела под водой пять минут, 10 дней в коме, после чего умерла.
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Происшествия , Видео , Московский комсомолец , Турция
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