Умерла впавшая в кому в Турции россиянка

Очередная россиянка умерла после пребывания в Турции сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, не позже второй половины августа 19-летняя жительница Москвы с матерью прибыла на отдых в Анталью.

22-го они проводили время в местном водном парке развлечений — мать загорала, лежа на шезлонге, а дочь плавала в бассейне с рыбами в маске и с трубкой. В какой-то момент по неизвестной причине девушка стала тонуть.

Очевидцы вытащили россиянку из воды, однако после инцидента она впала в кому. Ее состояние турецкие врачи оценивали как тяжелое. 30 августа пострадавшая была доставлена в Москву и помещена в НИИ Склифосовского. Вчера вечером девушка умерла.

За последнее это не первый случай гибели гражданок России во время или после отдыха в Турции. В июле 16-летняя девушка скончалась в клинике в Аланье, куда была госпитализирована с острым аппендицитом.